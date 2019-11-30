Первый качественный рендер смартфона Redmi K30

Сегодня в сеть была опубликована первая официальная фотография смартфона Xiaomi Redmi K30, который анонсируют 10 декабря. Ею поделился авторитетный инсайдер под ником Xiaomishka. Как мы можем заметить, слухи про экран с одинаковыми рамками по бокам и над дисплеем, заметный подбородок и врезанной в него двойной фронтальной камерой оправдались.

По остальным данным смартфон должен оснаститься 6,66- дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, чипсетом Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти, 64 встроенной памяти, квадрокамерой на 60, 8, 13 и 2 Мп, встроенной в экран двойной фронтальной камерой на 20 и 2 Мп, NFC датчиком, дактилоскопом на торце, батареей на 5000 мАч, поддержкой 27- Вт быстрой зарядки и MIUI 11 на Android 10. Ниже некачественное изображение, демонстрирующее заднюю крышку смартфона.