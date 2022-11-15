Первый планшет OnePlus может стать клоном Oppo Pad

Сетевые источники поделились подробностями о первом планшете компании OnePlus, выход которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что устройство может стать переименованным планшетом Oppo Pad, который вышел в начале этого года.

Если эта информация окажется правдой, то аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой 120 Гц и яркостью до 480 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, основной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 8360 мАч, поддержкой 33-Вт зарядки, четырьмя громкоговорителями с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой ColorOS for Pad, поддержкой клавиатуры и стилуса с магнитным креплением и распознаванием до 4096 степеней нажатия.
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