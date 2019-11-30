Первый смарт-телевизор от компании Nokia

В просторах интернета появилась официальная дата анонса первого смарт-телевизора Nokia.

Разработкой смарт-телевизора Nokia занимается индийская компания Flipkart, так как она обладает правами на бренд HMD Global.

Телевизор получит 55-дюймовый 4K UHD дисплей, поддержку технологии Intelligent Dimming, динамики от компании JBL. Смарт телевизор будет работать на операционной системе Android TV, построенный на базе Android 9 Pie. Презентация телевизора должна состоятся 5 декабря в Индии, со стоимостью примерно в районе 600-700 долларов.