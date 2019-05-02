Первый в мире 5G телевизор от Huawei в формате 8К

2019-05-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - 5G телевизор Huawei; [14]
Huawei, работает над первым 5G телевизором в формате 8K и может представить его уже в этом году. Китайский технологический гигант, который делает свои собственные чипы 5G, будет новичком в телевизионном пространстве. Немногие компании, выдвинули идею 5G TV, но такой вид подключения позволит пользователям быстро загружать VR и другой контент с большим количеством данных и смотреть его на дисплее с таким же высоким разрешением.

В то время как телевизионные трансляции в формате 8K встречаются редко, а телевизоры 4K быстро становятся стандартной техникой, это означает, что производители телевизоров, вскоре начнут масштабно выпускать 8К телевизоры. Следующая PlayStation, как ожидается, будет поддерживать разрешение 8K. Недавно компания Samsung выпустила свой телевизор Q900 8K, который стоит 70 000 долларов.

Первое время телевизоры 8K могут быть слишком дорогим удовольствием для средне-статистического потребителя, но это только вопрос времени. По заявлению производителей телевизор Huawei 5G сможет служить маршрутизатором и для других устройств.

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