Первый взгляд на Sony Xperia 5 Plus

Смартфон Xperia 5 Plus выполнен в традиционном дизайне. Xperia 5 Plus будет иметь цельнометаллический корпус, зажатый между двумя слоями Corning Gorilla Glass 6. Размеры экрана составят 6,6 дюймов с OLED-дисплеем. Sony будет использовать датчик отпечатка пальца, установленный сбоку.

Производительность ляжет на SoC Qualcomm Snapdragon 865 с 6 Гб (или 8 Гб) оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. По слухам, установленная система будет Android 10.

Производитель установит четыре камеры. Про сенсор камеры нет никакой инормации. Селфи камера будет на 8 Мп. Дата запуска смартфона также не известна.