Первое обновление выпущено для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus начал выпускать новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Новое обновление поставляется как OxygenOS 11.2.1.1.LEx5DA для индийских версий обоих телефонов, а глобальная и европейская версии получают обновление как OxygenOS 11.2.1.1.LEx5AA и 11.2.1.1.LEx5BA. Обновление для серии OnePlus 9 размером 345 МБ включает оптимизацию камеры, исправление Bluetooth и повышает стабильность сети.

Полный список исправлени:

  • Оптимизирована стабильность зарядки
  • Оптимизировано отображение пользовательского интерфейса панели уведомлений
  • Исправлены другие известные проблемы и повышена стабильность системы
  • Оптимизированная плавность видеосъемки
  • Оптимизированы проблемы с шумом и балансом белого с задней камерой
  • Оптимизирована яркость и подсветка задней камеры в ночное время
  • Оптимизирована цветопередача в режиме Pro
  • Исправлены проблемы совместимости Bluetooth
  • Повышена стабильность телекоммуникационных функций
  • Улучшена производительность и стабильность передачи WLAN
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
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