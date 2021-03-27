Первое обновление выпущено для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Новое обновление поставляется как OxygenOS 11.2.1.1.LEx5DA для индийских версий обоих телефонов, а глобальная и европейская версии получают обновление как OxygenOS 11.2.1.1.LEx5AA и 11.2.1.1.LEx5BA. Обновление для серии OnePlus 9 размером 345 МБ включает оптимизацию камеры, исправление Bluetooth и повышает стабильность сети.
Полный список исправлени:
- Оптимизирована стабильность зарядки
- Оптимизировано отображение пользовательского интерфейса панели уведомлений
- Исправлены другие известные проблемы и повышена стабильность системы
- Оптимизированная плавность видеосъемки
- Оптимизированы проблемы с шумом и балансом белого с задней камерой
- Оптимизирована яркость и подсветка задней камеры в ночное время
- Оптимизирована цветопередача в режиме Pro
- Исправлены проблемы совместимости Bluetooth
- Повышена стабильность телекоммуникационных функций
- Улучшена производительность и стабильность передачи WLAN