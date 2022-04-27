Первое живое изображение ZTE Axon 40 демонстрирует улучшенную камеру под дисплеем

Снимок передней панели демонстрирует, что область, где находится камера, практически неотличима от остальной части панели. Сообщается, что экран будет иметь разрешение 1440p, что является шагом вперед по сравнению с AMOLED в Axon 30 и nubia Red Magic 7 Pro. Небольшая область дисплея, расположенная над камерой, имеет измененную структуру пикселей для достижения бесшовного эффекта. Отличие от панелей предыдущего поколения заключается в том, что вместо этого плотность пикселей будет увеличена до эквивалента Full HD. Изображение также показывает, что панель AMOLED будет иметь чрезвычайно изогнутые стороны, которые практически скрывают лицевые панели слева и справа, а верхняя рамка настолько тонкая, насколько это возможно. Ходят слухи, что новая панель имеет затемнение PWM (модуляция ширины пикселя).