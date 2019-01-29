Первую партию смартфона Lenovo Z5 Pro GT раскупили за полминуты

2019-01-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Z5 Pro GT; [66]
Сегодня в продаже появился первый смартфон на основе топовой платформы Snapdragon 855 – Lenovo Z5 Pro GT. Однако купить его смогли далеко не все – первая партия устройства была распродана за 32 секунды. Пользователи могли выбирать из трех версий на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, 8/128 ГБ памяти, а также 8/256 ГБ памяти по цене 400, 445 и 505 долларов соответственно. Такой ажиотаж вызван не только желанием первым заполучить смартфон с самым мощным чипсетом, но и довольно низкая цена при таких характеристиках.

Напомним, что Z5 Pro Snapdragon 855 Edition оснастили топовым процессором Snapdragon 855, задней панелью из углеродного волокна, сдвигающимся вниз 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 95,06% площади лицевой панели, двойной основной камерой на 24 Мп и 16 Мп, двойной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3350 мАч, поддержкой двух SIM-карт, модулем NFC, а также портом USB Type-C.

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