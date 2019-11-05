Phanteks переименовывает Enthoo Luxe 2 в Enthoo 719

Сегодня Phanteks объявил, что они будут менять название продукта Enthoo Luxe 2 на «Enthoo 719». Phanteks недавно получил письмо от Thermaltake, в котором говорится, что название продукта Enthoo Luxe 2 имеет сходство с маркой «Luxa 2», торговой маркой мобильных аксессуаров. Phanteks категорически не согласен с этим выводом, поскольку Luxe 2 - это просто итерация оригинала, компьютерного шасси. И компания не хотела вызывать замешательство, используя описанное имя. Phanteks говорит: «Мы хотели бы двигаться дальше и тратить меньше времени на это дело и больше концентрироваться на создании инновационных продуктов для наших пользователей. Спасибо за ваше понимание». Enthoo 719 не будет иметь никаких изменений в физическом продукте, кроме его названия.