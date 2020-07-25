Phanteks представила корпус Enthoo Pro II с улучшенными показателями охлаждения

Phanteks улучшена дизайн Enthoo Pro II по сравнению с оригинальной версией, а также корпус получил массу новых функций. Обновленный корпус получил возможность установки двух систем. Боковое окно выполнено из закаленного стекла.

Корпус выполнен в фирменном стиле компании, черный дизайн и квадратная форма. Внутри корпуса есть много места для комплектующих. В корпусе можно установить до 4 радиаторов жидкостного охлаждения. На лицевой панели и справа от материнской платы есть крепления для радиаторов длиной 480 мм, на верхней можно расположить 420 мм радиатор.

Phanteks Enthoo Pro II поддерживает материнские платы размером E-ATX, доступно 8 слотов PCIe расширения. В нижней части корпуса можно установить вторую материнскую плату размера ITX. Новинка предлагает большое количество слотов для накопителей и поддержка воздушного кулера высотой до 195 мм, а длина видеокарты до 503 мм.