Phanteks представила вертикальные корпуса Evolv Shift 2 и Shift 2 Air

Новые корпуса Evolv Shift 2 и Shift 2 Air основаны на форм-факторе оригинальной версии Evolv Shift. Версия корпуса с закаленным стеклом получили RGB-подсветку.

Корпуса обеспечивают поддержку больших видеокарт, до 2,9 слота и длиной до 335 мм. Были доработаны панель ввода-вывода. Evolv Shift 2 и Shift 2 Air поддерживают материнские платы форм-фактора Mini ITX.

В модели Air используются боковые стороны из сетки, что обеспечивает улучшенный воздушный поток. Внутри есть место для установки до трех 120 мм вентиляторов.

Корпус Evolv Shift 2 имеет две боковые панели из закаленного стекла. Благодаря вертикальной конструкции, пользователь получает легкий доступ к разъем материнской платы.

Корпуса будут доступны с декабря, Evolv Shift 2 оценен в 109,99 долларов, а версия Evolv Shift 2 Air 99,90 евро.
Комментарии и отзывы Phanteks Evolv Shift 2 и Shift 2 Air
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