Phanteks выпускает матово-белый корпус Eclipse P500A формата Mid-Tower

Компания Phanteks выпускает корпус Eclipse P500A в матово-белом исполнении.

Phanteks Eclipse P500A - это корпус формата Mid-Tower, обеспечивающий достаточную вентиляцию и место для высококлассных компонентов. Он имеет сетчатую переднюю панель и может вмещать до семи 120-мм вентиляторов или шесть 140-мм вентиляторов, а также радиаторы водяного охлаждения. Корпус поддерживает установку радиатора до 420 мм в верхней части корпуса и радиатор до 360 мм на передней панели. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Размеры корпуса позволяют установить материнские платы E-ATX форм-фактора, кулер высотой до 190 мм и видеокарту длиной до 435 мм. Вертикальная установка графического процессора также поддерживается в сочетании с дополнительным кабелем Riser. На передней панели ввода-вывода имеется порт USB 3.1 Gen2 Type-C, 2 порта USB 3.0, микрофон, наушники, кнопка управления подсветкой, кнопка сброса и кнопка питания.

Матово-белый корпус Phanteks Eclipse P500A доступен по цене 180 евро.