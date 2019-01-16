Philips 241B7QGJEB экономит энергию

Официально представлен новый монитор Philips 241B7QGJEB, который следит за расходом энергии и позволяет снизить их затраты на 80%. Это позволяет продлить срок службы монитора на довольно приличный срок, ведь матрица не будет постоянно работать на пределе своих возможностей. Пока что информация раскрыта лишь на бумаге и нужно еще детально протестировать данную технологию, чтобы получить больше данных о возможностях новой технологии. Но, в целом, для офисных работников или государственных учреждений, где нет бюджета на постоянное обновление мониторов, такой вот продукт с большим сроком службы подходит идеально — поставил и он работает очень долго без проблем с изображением. Стоимость монитора пока что под вопросом, но это будет более-менее доступный продукт.