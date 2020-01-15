Philips 243B9 стоит недорого

В последнее время компактные мониторы начали пользоваться большей популярностью благодаря тому, что не всем нужны большие мониторы, плюс не у всех есть деньги на большой монитор с высоким разрешением. Благодаря этому монитор Philips 243B9 и будет пользоваться повышенным спросом на рынке — у него диагональ 24 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, матрица построена по довольно качественной технологии с хорошими углами обзора и цветопередачей. Кроме того, у монитора будет адекватная стоимость, что тоже важно, так как многим нужен недорогой монитор для дома или офиса. Пока что у нас есть цена только в 250 долларов, так как продукт представили только в США, но вскоре новинка появится и на нашем рынке. Тогда мы назовем цену в рублях.