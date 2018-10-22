Philips 276E8VJSB стоит 300 долларов

2018-10-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 276E8VJSB; [75]
Довольно длительное время производители мониторов рассказывают нам о том, что мониторы в формате 4К станут более доступными. Однако, если посмотреть на цены, то вы заметите, что ничего подобного не происходит — FullHD монитор можно купить за копейки, а 4К-формат остается довольно дорогостоящим. Некоторые крупные компании стараются эту ситуацию изменить в лучшую сторону. К примеру, вот в продажу поступил монитор Philips 276E8VJSB, который стоит всего 300 долларов. Он довольно стильно выглядит, у него небольшая подставка и минимальные рамки справа и слева от дисплея, плюс имеется реальное 4К разрешение. Стоимость такого устройства заметно ниже, чем у потенциальных конкурентов, ведь компания решила сэкономить на некоторых не очень нужных фишках. В итоге получится лучший монитор для дома.


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