Philips 276E8VJSB стоит 300 долларов

Довольно длительное время производители мониторов рассказывают нам о том, что мониторы в формате 4К станут более доступными. Однако, если посмотреть на цены, то вы заметите, что ничего подобного не происходит — FullHD монитор можно купить за копейки, а 4К-формат остается довольно дорогостоящим. Некоторые крупные компании стараются эту ситуацию изменить в лучшую сторону. К примеру, вот в продажу поступил монитор Philips 276E8VJSB, который стоит всего 300 долларов. Он довольно стильно выглядит, у него небольшая подставка и минимальные рамки справа и слева от дисплея, плюс имеется реальное 4К разрешение. Стоимость такого устройства заметно ниже, чем у потенциальных конкурентов, ведь компания решила сэкономить на некоторых не очень нужных фишках. В итоге получится лучший монитор для дома.