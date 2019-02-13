Philips 326E8FJSB стоит 280 долларов

Состоялся официальный анонс монитора Philips 326E8FJSB, который создавали специально для пользователей, которые хотят дома смотреть фильмы или сериалы, работать с документами или играть в игры. Диагональ дисплея данного монитора составляет 32 дюйма и этого предостаточно, чтобы вы могли без труда получать массу удовольствие от использование новинки. Разрешение дисплея составляет 2560 на 1440 точек, то есть это полноценное 2К разрешение с отличными углами обзора, яркостью и контрастностью. Стоимость новинки составляет всего 280 долларов, что для монитора с такими характеристиками просто шикарно. Правда, в России новинка пока что не представлена и говорить о ее преимуществах или недостатках довольно трудно. Ждем.