Philips 326M6VJRMB выглядит шикарно

Официально представлен монитор Philips 326M6VJRMB, который выглядит очень красиво и может похвастаться самыми современными на текущий момент характеристиками. Например, у этого монитора при диагонали в 32 дюйма разрешение составляет 3840 на 2160 точек. То есть, вы получаете стандартного формата монитор с разрешением 4К и большим дисплеем. Далее, у него привлекательный дизайн корпуса, который еще и занимает на рабочем столе минимум места. Разработчики сюда даже подсветку Ambiglow добавили, чтобы вы во время игр или работы получали массу удовольствия. Пока что цены на монитор нет, но мы просто уверены, что он будет дорогим. Слишком уж много в нем интересных деталей, которые делают устройство действительно уникальным.