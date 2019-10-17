Philips 346B1C выглядит очень круто

Многие пользователи уже смирились с тем фактом, что изогнутые мониторы не будут пользоваться спросом на рынке. Это довольно дорогое удовольствие, которое на самом деле не дает вообще никаких реальных преимуществ. Пользователь просто получает изогнутый экран, который не всегда удобен и при этом стоит дороже, чем такой же, но без выгнутой матрицы. Однако производители продолжают выпускать подобные устройства и делают это с завидным постоянством. К примеру, в продажу поступил монитор Philips 346B1C, который выглядит стильно, может похвастаться диагональю в 34 дюйма и прочими преимуществами. Вот только он стоит дорого и не совсем отвечает тем требованиям, которые вы поставите перед устройством за эту сумму денег. Оверпрайс.