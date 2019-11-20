Philips 439P9H SuperWide с широким дисплеем

В последнее время производители мониторов стали достаточно активно работать в направлении широкоформатных моделей, которые могут привлечь новую аудиторию. Просто большой диагональю дисплея сейчас никого уже не удивишь, ведь у большинства экраны и так больше 27 дюймов, а значит нужно придумать нечто более крутое. К примеру, модель Philips 439P9H SuperWide выглядит крайне привлекательно и может привлечь внимание потенциального покупателя соотношением сторон 32:10. Если вы работаете с таблицами, несколькими документами сразу, либо же монтируете видео — такое соотношение позволит вам наслаждаться красивой картинкой и удобством в работе. Правда, пока что стоимость монитора никто не называет, а нам бы хотелось ее узнать.