Philips Xenium E580 и его функции

2019-02-10, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Philips Xenium E580; [91]
Помимо продолжительного времени автономной работы, новинка также поддерживает функцию OTG и способна выступать в качестве внешнего аккумулятора на 3100 мАч для подзарядки других гаджетов.Philips Xenium E580 оснащен классической физической клавиатурой и 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем с широкими углами обзора. По заверениям производителя, телефон способен работать до 100 дней в режиме ожидания и до 39 часов в режиме разговора. Поддержка двух SIM позволяет разделить рабочие и личные звонки между двумя номерами или комбинировать несколько тарифных планов.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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