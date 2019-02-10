Philips Xenium E580 и его функции

Помимо продолжительного времени автономной работы, новинка также поддерживает функцию OTG и способна выступать в качестве внешнего аккумулятора на 3100 мАч для подзарядки других гаджетов.Philips Xenium E580 оснащен классической физической клавиатурой и 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем с широкими углами обзора. По заверениям производителя, телефон способен работать до 100 дней в режиме ожидания и до 39 часов в режиме разговора. Поддержка двух SIM позволяет разделить рабочие и личные звонки между двумя номерами или комбинировать несколько тарифных планов.О стоимости смартфона пока неизвестно.