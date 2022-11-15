Philips анонсировала 34-дюймовый игровой монитор EVNIA с частотой 165 Гц

Philips анонсировала игровой монитор Philips EVNIA с номером модели 34M2C7600MV.

Интеллектуальный монитор использует технологию MiniLED с 1152 зонами управления освещением. Philips EVNIA представляет собой 34-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц, разрешением 3440×1440 пикселей. Он основан на VA-панели с пиковой яркостью до 1400 нит, 97% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR 1400. Монитор оснащается двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт и поддержкой звука DTS. На задней панели имеется интеллектуальная подсветка Ambiglow.

Игровой монитор Philips EVNIA имеет порты USB 3.2, DP1.4 и HDMI 2.1. Также имеется порт USB-C с поддержкой обратной зарядки мощностью 90 Вт. Есть KVM-переключатель для управления двумя подключенными устройствами, например клавиатуры или мыши.

Цена и дата запуска монитора не раскрыта.