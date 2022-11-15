Philips анонсировала 34-дюймовый игровой монитор EVNIA с частотой 165 Гц

Philips анонсировала игровой монитор Philips EVNIA с номером модели 34M2C7600MV.

Интеллектуальный монитор использует технологию MiniLED с 1152 зонами управления освещением. Philips EVNIA представляет собой 34-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц, разрешением 3440×1440 пикселей. Он основан на VA-панели с пиковой яркостью до 1400 нит, 97% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR 1400. Монитор оснащается двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт и поддержкой звука DTS. На задней панели имеется интеллектуальная подсветка Ambiglow.

Игровой монитор Philips EVNIA имеет порты USB 3.2, DP1.4 и HDMI 2.1. Также имеется порт USB-C с поддержкой обратной зарядки мощностью 90 Вт. Есть KVM-переключатель для управления двумя подключенными устройствами, например клавиатуры или мыши.

Цена и дата запуска монитора не раскрыта.

HyperX выпускает игровые мониторы Armada…
HyperX вышла на рынок мониторов представив игровую линейку Armada. 25-дюймовый и 27-дюймовый мониторы пре…
Представлен QHD-монитор Philips 24E1N5500E/11…
Сетевые источники сообщили о выходе монитора Philips 24E1N5500E/11, который получил 23,8-дюймовую IPS-пан…
Представлен 150-Гц монитор Iiyama GB2870UHSU…
Компания Iiyama представила геймерский монитор G-Master Red Eagle GB2870UHSU, который получил 28-дюймовую…
Corsair показала первый в мире сгибаемый игровой монитор Xen…
На выставке Gamescom Corsair представила первый в мире сгибаемый игровой монитор под названием Xeneon Fle…
Представлен сгибающийся монитор Corsair Xeneon Flex 45WQHD24…
Компания Corsair пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Xeneon Flex 45WQHD240, которая может …
Представлены смарт-очки Vuzix Blade 2 с ОС Android 12…
Компания Vuzix пополнила ассортимент очков дополненной реальности моделью Blade 2, которая появится в про…
Представлен моноблок MSI Pro AP242 12M…
Компания MSI пополнила ассортимент моноблоков моделью Pro AP242 12M, который получил 23,8-дюймовый IPS-эк…
Представлен вогнутый 170-Гц монитор MSI G27C6 E2 …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27C6 E2, которая получила 27-дюймовую вогну…
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебыОбзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor