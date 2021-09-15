Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой Ambiglow

Компания Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой Ambiglow и разработанный специально для консоли Xbox.

Монитор использует панель LG Nano IPS, которая покрывает 98% цветовой гаммы DCI-P3. Коэффициент контрастности составляет 1000: 1, время отклика 1 мс и углы обзора 178 градусов. Philips 279M1RV сертифицирован по стандарту HDR 600, типичная яркость составляет 450 кд/м². Новинка совместима с G-Sync с диапазоном частоты 60-144 Гц, который ограничен портом DP.

Philips 279M1RV имеет стильный минималистичный дизайн. Он оснащен двумя динамиками мощностью по 5 Вт с поддержкой звука DTS и объемным звуком. На задней панели реализована светодиодная подсветка Ambiglow.

Возможности подключения включают не менее трех портов HDMI 2.1, одного DP 1.4 и одного порта USB-C с режимом DP-Alt и поддержкой зарядки 65 Вт для подзарядки ноутбука или другого устройства. Также на задней панели есть концентратор USB 3.2. Для подключения наушников доступен аудиоразъем 3,5 мм.

Монитор Philips 279M1RV оценен в 845 евро.