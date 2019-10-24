Philips анонсировала монитор Brilliance

Philips анонсировала новый профессиональный монитор 4K из линейки дисплеев Brilliance. Монитор разработан для пользователей чьи приоритеты это профессиональные задачи.

Brilliance 272P7VUBNB ультратонкий 27-дюймовый монитор с разрешением 4K (3840 х 2160) и IPS матрицей. Оснащен встроенной док-станцией USB-C для подключения устройств к монитору, например ноутбук или периферийные устройства.

Встроенный порт Ethernet обеспечивает надежное сетевое соединение, а спецификация USB 3.2 обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Подставка обеспечивает поворот на 90 °, поэтому монитор можно просматривать как в портретном, так и в горизонтальном положении.