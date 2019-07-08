Philips показала мониторы с новой веб-камерой

В последнее время пользователи очень переживают о том, что за ними может кто-то следить по веб-камере. И действительно — взломать камеру на мониторе или на ноутбуке и смотреть за тем, что вы делаете, не так уж сложно, особенно если этим занимаются профессионалы своего дела. Для того, чтобы таких проблем не возникало, в компании Philips выпустили совершенно новый монитор, который обладает выдвижной камерой. Она выезжает из корпуса и позволяет вам в любой момент задвинуть ее обратно, получив при этом максимальный уровень приватности. Вопрос только в том, насколько это решение будет удобно для конечного пользователя и сколько проработает данный механизм, если его задействовать постоянно в течение дня. Но, пока что информации об этом просто нет.