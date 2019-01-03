Philips показала телевизор 4K UHD Android TV 5704

На выставке CES 2019 компания Philips показала свой новый умный телевизор под названием 4K UHD Android TV 5704, который выглядит просто шикарно и наталкивает на мысли о том, что это действительно доступный 4К телевизор. Только подумайте — при диагонали в 43 дюйма при разрешении 3840 на 2160 точек новинка стоит всего 350 долларов. Это крайне доступно при учете того, сколько стоят потенциальные конкуренты. Кроме того, здесь есть умная операционная система Android TV, которая позволяет вам устанавливать разного рода приложения и получать от использования устройства максимум удовольствия. Думаю, что если этот продукт доставят нам с адекватной стоимостью, то он быстро появится буквально в каждом втором доме. Слишком уж привлекательное предложение получается.