Philips представила 27-дюймовый OLED-монитор 27E1N8900

Philips представила свой первый OLED-монитор для профессионалов. 27-дюймовый монитор 27E1N8900 имеет сертификат DisplayHDR True Black 400 и имеет пиковую яркость 540 нит, что по-видимому, делает его идеальным для редактирования видео 4K.

Монитор обещает потрясающую цветопередачу — 99,6% AdobeRGB, 99% DCI-P3. Другие функции включают в себя чрезвычайно высокий коэффициент контрастности (теоретически 1 000 000: 1) и «режим LowBlue Mode», который облегчает усталость глаз. На задней части монитора расположились два выхода HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.4 и порт USB-C с мощностью до 90 Вт, который позволяет одновременно заряжать ноутбук, смотреть видео 4K и передавать данные. Несмотря на наличие режима «HDR Game», отсутствие VRR в сочетании с максимальной частотой обновления 60 Гц, данный монитор не подойдет для геймеров. Philips 27E1N8900 будет доступен по цене 1060 долларов.