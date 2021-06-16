Philips представила в России саундбар Fidelio B97 и беспроводные наушники Fidelio L3

Компания Philips представила в России саундбар Fidelio B97 и беспроводные наушники Fidelio L3. Оба продукта сочетают в себе классические черты Philips Fidelio. Они разработаны с использованием качественных компонентом и последних технологий для обеспечения высочайшего звучания.

Philips Fidelio B97 — изящный саундбар с многоканальным звуком 7.1.2, оснащённый выделенными динамиками Dolby Atmos Elevation и технологией Surround-on-Demand Philips Fidelio. В системе используется два съемных беспроводных динамика. Их можно отсоединить и установить в помещении для создания объемного звучания. Philips Fidelio B97 обладает внушительным запасом мощности: 500 Вт для основной системы и 240 Вт для сабвуфера. Саундбар совместим с со Spotify Connect и Google Assistant.

Беспроводные наушники Fidelio L3 предлагают превосходное звучание, премиальную отделку и отличную шумоизоляцию. Philips Fidelio L3 оснащены системой гибридного активного шумоподавления на базе четырёх микрофонов. Наушники получили награду Red Dot Awards 2020 - за дизайн. Наушники оснащены амбушюрами с покрытием из мягкой кожи. Круглая форма гладких чашек выбрана специально для комфорта пользования и акустических характеристик. Время автономной работы достигает 38 часов с отключённой системой шумоподавления и 32 часа с постоянно включённой.
Комментарии и отзывы Philips Fidelio B97 и Fidelio L3
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