Philips представили 24-дюймовый IPS-монитор Philips 242B1G

Экологичный монитор Philips 24" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии.

PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора

Технология LightSensor оптимизирует качество изображения с помощью интеллектуального датчика, регулируя яркость в зависимости от условий освещения — превосходное изображение при минимальных затратах электроэнергии.