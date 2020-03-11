Philips представляет монитор 346P1CRH

2020-03-11, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - 346P1CRH; [41]
Philips объявляет о выпуске 34-дюймового (86,36 см) ЖК-монитора Philips 346P1CRH. Этот монитор с изогнутым дисплеем UWQHD с DisplayHDR 400 обеспечивает хорошую визуальную производительность.

Беспроблемное подключение:

Монитор имеет DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и RJ45, он также оснащен встроенной док-станцией USB-C с подачей питания, обеспечивающей мгновенную производительность. Благодаря технологии MultiView пользователи могут использовать преимущества двойного подключения и просмотра для одновременной работы с несколькими устройствами, а встроенный KVM-переключатель MultiClient позволяет управлять двумя отдельными компьютерами с помощью одной монитора и обеспечивает возможность переключения одним нажатием кнопки.

Качество изображения:

Philips 346P1CRH предлагает пользователям визуальное удовольствие от изображений CrystalClear с разрешением QHD 3440 x 1440 для исключительно четкого и реалистичного качества изображения. VESA-сертифицированный DisplayHDR 400 это означает дополнительную яркость, более глубокие контрасты и потрясающие цвета для изображений. Имеет широкие углы обзора экрана 178/178 и формат UltraWide 21: 9 и благодаря технологии Adaptive-Sync, которая гарантирует быстрый и плавный игровой процесс.

Дополнительные функции:

Philips 346P1CRH оснащен интеллектуальными, и эффективными функциями для повышения комфорта и удобства. Регулируемая по высоте наклонная подставка обеспечивает удобство эргономики, а сертифицированные по TÜV функции комфорта для глаз снижают утомляемость.

Удобная всплывающая веб-камера Windows Hello, оснащенная технологией распознавания лиц, обеспечивает безопасный вход в систему. Этот монитор также ориентирован на экологию и предлагает функции энергосбережения, такие как LightSensor и PowerSensor, которые могут сэкономить до 70% затрат на электроэнергию. Он также соответствует стандартам EnergyStar 8.0, EPEAT и RoHS, не содержит вредных веществ, таких как ртуть и свинец, и использует 100% переработанный упаковочный материал.

Цена и доступность:

Монитор Philips 346P1CRH поступит в продажу в марте 2020 года по цене 589 евро или (48 214 рублей).

Комментарии и отзывы 346P1CRH
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