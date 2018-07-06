Philips выпускает 43 дюймовый монитор Philips 436M6VBPAB

Отличное качество изображения, минимальная скорость обновления, большая диагональ и удобное пользования, для улучшения игрового процесса, который вы сможете получить только с нестандартным монитором. Все новые функции и особенности будут доступны в мониторах линейки Philips Momentum, разработанных специально для консолей.Этот революционный монитор предназначен для домашних развлечений с современными игровыми приставками.