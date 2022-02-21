Philips выпускает трио игровых мониторов Momentum 3000

Philips продолжает свое расширение на рынке игровых мониторов, представив не менее трех новых 27-дюймовых мониторов с разрешением 1080p в семействе Momentum 3000. Общими для всех трех моделей являются частота обновления 165 Гц, время отклика 4 мс и задержка ввода 1 мс. Все три монитора также оснащены двумя портами HDMI 2.0, портом DP 1.2, аудиоразъемом 3,5 мм и парой встроенных динамиков мощностью 5 Вт.

Модели 27M1N3200VS и 27M1N3200VA оснащены панелью VA с типичной яркостью 250 кд/м² и коэффициентом контрастности 3000:1. Монитор 27M1N3200ZA оснащен панелью IPS с такой же яркостью, но более низким коэффициентом контрастности 1100:1.

Модель 27M1N3200VS имеет фиксированную подставку и является самой дешевой моделью из трех с рекомендуемой производителем розничной ценой 269 евро. Модель 27M1N3200VA стоит всего на 10 евро дороже, 279 евро, с дополнительным преимуществом высоты, поворота и поворотной подставкой. 27M1N3200ZA будет стоить 309 евро, также с регулируемой подставкой.