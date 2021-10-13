Photoshop на iPad будет поддерживать Camera Raw

В преддверии конференции Max, которая состоится 26 октября, Adobe поделилась предварительным анонсом функции, которая появится в Photoshop на iPad, и это на самом деле очень важная функция. Дело в том, что скоро вы сможете использовать инструмент Camera Raw для импорта файлов RAW с камеры на iPad. Вы можете использовать этот инструмент для импорта файлов любого формата, который в настоящее время поддерживает Camera Raw. Сюда входят файлы ProRAW, которые могут выводить Apple iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro. После загрузки изображения у вас есть доступ ко всем обычным настройкам, которые вы найдете в версии Camera Raw для настольных ПК, что позволяет настраивать такие параметры, как экспозиция и цвет фотографии. Одна из замечательных новых функций заключается в том, что можно импортировать файл RAW как смарт-объект в Photoshop.

Это означает, что вы можете добавить свое изображение в PSD, открыть полученный файл на рабочем столе Photoshop и по-прежнему иметь доступ к встроенному файлу и настройкам. Adobe сообщает, что Camera Raw скоро появится в Photoshop для iPad. А пока мы, скорее всего, увидим, как компания анонсирует новые функции для своих различных приложений на Adobe Max в конце этого месяца. В любом случае, если у вас есть планшет компании Apple, и вы хотите получить больше возможностей для обработки фотографий, то данный анонс будет для вас настоящим подарком — всё же возможность настолько гибко работать с фотографиями появляется далеко не каждый день.