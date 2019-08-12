Пылесос от iRobot

Совместимый со всеми типами полов, роботизированный пылесос скользит по вашему дому, собирая грязь, пыль и все остальное на вашем полу. Эта модель имеет трехступенчатую систему очистки, которая поднимает, отделяет и всасывает грязь и грязь. Кроме того, он оснащен запатентованными датчиками грязи, поэтому пылесос может работать очень интенсивно.

Вы можете запланировать до семи уборок в неделю и каждый день возвращаться домой в чистое место . Для других беспорядков, все, что вам нужно сделать, этонажмите кнопку «очистить», когда вы считаете нужным. Лучше всего,iRobot Roomba 671 стыкуется и заряжается, снимая с ног практически всю работу по уборке пола. Буквально все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку.