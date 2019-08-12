Пылесос от iRobot

2019-08-12, Автор - Adelia; Продукт - iRobot; [72]
Совместимый со всеми типами полов, роботизированный пылесос скользит по вашему дому, собирая грязь, пыль и все остальное на вашем полу. Эта модель имеет трехступенчатую систему очистки, которая поднимает, отделяет и всасывает грязь и грязь. Кроме того, он оснащен запатентованными датчиками грязи, поэтому пылесос может работать очень интенсивно.

Вы можете запланировать до семи уборок в неделю и каждый день возвращаться домой в чистое место . Для других беспорядков, все, что вам нужно сделать, этонажмите кнопку «очистить», когда вы считаете нужным. Лучше всего,iRobot Roomba 671 стыкуется и заряжается, снимая с ног практически всю работу по уборке пола. Буквально все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку.

Комментарии и отзывы iRobot
DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+...
DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был п...
Samsung Galaxy A10s ...
Samsung Galaxy A10s Samsung Galaxy A10s был официально представлен как новейшая модель в серии Galaxy A. Galaxy A10s представ...
Mi A3...
Mi A3Mi A3, смартфон нового поколения Android One от Xiaomi, скоро появится в Индии. Mi A3 является преемником...
Jabra Elite 85h в Росии...
Jabra Elite 85h в РосииКомпания Jabra представила для российского рынка новое пополнение серии наушников Elite — беспроводную мо...
Беспроводная носимая акустическая систем...
Беспроводная носимая акустическая системПопулярная акустическая система Bose Soundwear лежит на ваших плечах и действует как личный виртуальный п...
В Индии производят очень мало iPhone...
В Индии производят очень мало iPhoneНекоторое время назад появилась информация о том, что компания Foxconn перенесла производство смартфонов ...
Наушники- вкладыши Bose SoundSport...
Наушники- вкладыши Bose SoundSportBose известен своим исключительным качеством звука в течение многих лет, поэтому вы можете быть уверены, ...
Realme 5 и Realme 5 Pro выйдут 20 август...
Realme 5 и Realme 5 Pro выйдут 20 августДлительное время пользователи обсуждали в интернете возможность выхода новых устройств от бренда Realme, ...


Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo SwitchОбзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo Switch
Обзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HDОбзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HD
Обзор STARWIND SSP6031. Недорогие напольные весы для дома Обзор STARWIND SSP6031. Недорогие напольные весы для дома
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor