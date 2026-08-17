Pixel 11 получил старый технологический процесс

Если бы Tensor G6 стал первым в истории Google и всей индустрии смартфонов процессором, выполненным по 2-нм техпроцессу, это можно было бы назвать настоящим технологическим достижением. Однако даже после презентации линейки Pixel 11 и начала приёма предварительных заказов Google так и не подтвердила, по какому техпроцессу выпускается Tensor G6. Кроме того, хотя многочисленные инсайдеры сообщали о новом техпроцессе, сама Google нигде не заявляла о переходе Tensor G6 на 2-нм техпроцесс. Для любой компании выпуск процессора по самому передовому техпроцессу стал бы важным достижением, поэтому отсутствие каких-либо упоминаний со стороны Google сразу вызвало ряд вопросов, тем более, что бренд обещает прирост производительности нового чипа, а также улучшенную энергоэффективность.

Но вскоре после волны возмущений и обсуждений на просторах интернета пользователи всё же получили официальный ответ от представителей компании. В Google заявили, что компания не переходила на новый технологический процесс при производстве нового флагманского чипа, так что речь всё ещё идёт про 3 нм. И, конечно, это сыграло с компанией злую шутку — она изначально не планировала переходить на новый техпроцесс, но из-за множества инсайдов и новостей в сети многие ожидали 2 нм. Теперь же пользователи разочарованы, что не получили новый технологический процесс и это может даже ударить по продажам нового флагмана. Хотя, конечно, Google в этом совершенно не виновата.
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