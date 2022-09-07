Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат чип Tensor G2

Спустя много месяцев Google наконец-то раскрыл официальное название нестандартного процессора, который будет находиться под капотом Pixel 7 и Pixel 7 Pro, и он называется Tensor G2. Внутри Google Tensor G2 назывался кодовым именем «GS201», но очевидно, что компания выберет более подходящее имя для аппаратного обеспечения Pixel 7 и Pixel 7 Pro. В официальном магазине Google мы наткнулись на фактическое название, а также на множество деталей нового чипа. Похоже, что Google все еще удается держать ситуацию в секрете, поскольку мы не знаем полных спецификаций Tensor G2.

К счастью, в наших ранее опубликованных отчетах говорилось, что Samsung взяла на себя ответственность за массовое производство, при этом Tensor G2, вероятно, изготовлен на 4-нм техпроцессе корейского гиганта, который используется для Snapdragon 8 Gen 1. Будем надеяться, что последняя система на кристалле от Google не будет страдать от тех же проблем с неэффективностью, что и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, иначе мы могли бы увидеть, как TSMC получит больше заказов в отдаленном будущем. Несмотря на то, что у Samsung есть готовая 3-нм технология GAA, Google, скорее всего, не выбрал ее, поскольку это увеличило бы производственные затраты. Однако вполне возможно, что Tensor G3 или какое-либо другое имя, выбранное для серии Pixel 8 2023 года, Google переключится на усовершенствованный 3-нм техпроцесс Samsung. Что касается Pixel 7 и Pixel 7 Pro, мы ожидаем, что они официально появятся 6 октября вместе с Pixel Watch, поэтому, возможно, в следующем месяце мы узнаем больше о Tensor G2.
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