Планшет ASUS ROG Flow Z13 2025 оценен в 2100 долларов

Компания ASUS начала принимать предзаказы на представленный в начале года планшет ROG Flow Z13 (2025). Новинку оценили от 2100 до 2800 долларов в зависимости от конфигурации. Напомним, что планшет оснастили новыми чипами AMD Ryzen AI MAX 390 и Ryzen AI MAX+ 395 с графическим адаптером Radeon 8060S и чипом XDNA NPU с производительностью до 50 TOPS, от 32 ГБ до 128 ГБ ОЗУ LPDDR5X 8000, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2 вместимостью 1 ТБ, 13,4-дюймовым сенсорным экраном ROG Nebula Display с разрешением 2560:1600, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, двумя интерфейсами USB Type-C с поддержкой USB4, портами DP 2.1 и HDMI 2.1, разъемом USB 3.2 Type-A, картридером microSD (UHS II), 3,5-мм аудиогнездом, аккумулятором ёмкостью 70 Втч и 200-Вт зарядным устройством.

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