Планшет Acer Iconia X12 оценили в 350 долларов

Компания Acer объявила о выпуске планшета Iconia X12, который появится в продаже в январе следующего года по цене от 350 евро. Новинка оснащается 12,6-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2560:1600 точек, яркостью до 400 нит и кадровой частотой 60 Гц, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, четырьмя стереодинамиками, батареей ёмкостью 10000 мАч, корпусом из алюминиевого сплава массой 600 грамм и толщиной 6,7 мм, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, модулями GPS и Bluetooth 5.2, а также портом USB Type-C.