Планшет Acer Iconia iM10-22M оценен в 180 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Iconia iM10-22, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99 c тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинка также оснащается 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 10,36-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 точек (формат 2K) и пиковой яркостью 480 нит, 16-Мп основной камерой, 8-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, четырьмя динамиками, модемом для сотовых сетей 4G LTE, адаптерами беспроводной связи Bluetooth v5.2 и двухдиапазонного Wi-Fi, металлическим корпусом и предустановленной операционной системой Android 14. Планшет оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 180 и 200 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.