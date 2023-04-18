Планшет Aldoccube X Pad оценен в 165 долларов

Компания Aldoccube пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью X Pad, которая оценена в 175 долларов. Новинку оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2176:1600 пикселей и частотой обновления 60 Гц, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 900, с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MC4 (производительность на уровне 475 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 9), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт.