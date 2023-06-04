Планшет Alldocube iPlay 50 2023 оценен в 100 долларов

Китайские источники сообщили о выходе бюджетного планшета Alldocube iPlay 50 2023, который оценен на JD.com всего в 100 долларов. Новинку оснастили 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти 128 ГБ, слотом для карты памяти microSD, 12-нанометровой 8-ядерной Unisoc T618 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G52, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Alldocube OS, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, разъемом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом и массой 500 граммов.

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