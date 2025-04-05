Планшет Alldocube iPlay 70 mini Ultra оценен в 340 долларов

Компания Alldocube объявила о выпуске компактного планшета iPlay 70 mini Ultra, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинка характеризуется системой охлаждения с паровой камерой на 9838 кв. мм и двумя слоями графена, оперативной памятью стандарта (LPDDR5X), флеш-памятью UFS 3.1, 8,8-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц и максимальной яркостью 500 нит, гироскопом, стереодинамики, портом USB Type-C 3.1 Gen 1 и батареей ёмкостью 7300 мАч. Цена планшета на дебютном японском рынке составила 340 долларов.