Планшет Amazon Alexa Tablet 8 оценили в 230 долларов

Компания Amazon пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Alexa Tablet 8, которая базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Kompanio 540 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340:800 точек, кадровой частотой 60 Гц и яркостью 400 нит, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, цельнометаллическим корпусом толщиной 7,95 мм и массой 329 граммов, батареей ёмкостью 4600 мАч, временем автономной работы до 14 часов воспроизведения видео, предустановленной операционной системой Android и поддержкой фирменного ИИ-ассистента Alexa+. Цена планшета на дебютном американском рынке составила эквивалент 230 и 280 долларов соответственно.

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