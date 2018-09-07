Планшет Amazon Fire HD 8 оценен в 80 долларов

Компания Amazon пополнила ассортимент планшетов моделью Fire HD 8, которую можно отнести к бюджетному сегменту. Новинку оснастили 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, четырехъядерным чипсетом с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1,5 ГБ оперативной памяти, 16/32 ГБ флеш-памяти, 2 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11n, слотом для карты microSD, портом Micro-USB и 3,5-мм аудиоразъемом. Размеры устройства равны 214:128:9,7 мм, масса – 363 граммам. Версия на 16 ГБ оценена на 80 долларов, а на 32 ГБ – 110 долларов.