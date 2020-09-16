Планшет Apple iPad 8 оценен в 30 тысяч рублей

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов моделью iPad 8, который основан на фирменной платформе Apple A12. Данная SOC может похвастаться четырехъядерным GPU и шестиядерным CPU. Новинку также оснастили операционной системой iPad OS 14, 10,2-дюймовым дисплеем Retina, поддержкой фирменного стилуса Apple Pencil, 32 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой FaceTime HD, основной камерой разрешением 8 Мп, модемом LTE, симметричным портом USB-C, серебристой, темно-серой и золотой расцветками. Планшет оценен от 30 000 рублей за версию только с Wi-Fi и от 42 000 рублей за вариант с LTE.