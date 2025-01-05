Планшет BOOX Note Max с E-Ink экраном оценен в 650 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе на международный рынок планшета BOOX Note Max с экраном E Ink. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым емкостным дисплеем E Ink Carta 1300 с разрешением 3200:2400 точек, поддержкой стилуса с 4096 уровнями распознавания нажатия и отсутствием фронтальной подсветки, предустановленной операционной системой Android 13 с поддержкой приложений из Google Play Store, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой файлов PDF, CBR, CBZ, PPT, EPUB, MOBI, DOC, HTML, аудио WAV и MP3, а также изображений PNG, JPG, BMP и TIFF, корпусом толщиной 4,6 мм и массой 615 граммов, микрофоном, двумя динамиками, адаптерами беспроводной связи WiFi и Bluetooth 5.0, поддержкой OTG, разъемом USB-C и батареей ёмкостью 3700 мАч. Цена планшета без учета чехла-клавиатуры и адаптера питания составляет 650 долларов.

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