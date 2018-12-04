Планшет Barnes & Noble Nook Tablet 7 стоит всего $50

Примерно месяц назад мы писали о том, что компания Barnes & Noble выпустила бюджетный планшет Nook Tablet с 10-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920:1200 пикселей, который был оценен в 130 долларов. Сегодня американцы представили очередную доступную новинку – семидюймовый Nook Tablet 7, который обойдется всего в 50 долларов. Аппарат оснастили IPS-дисплеем с разрешением 1024:600 пикселей, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, автономностью до семи часов, 2 Мп основной и 0,3 Мп фронтальной камерами, а также предустановленной операционной системой Android с фирменной оболочкой Barnes & Noble.