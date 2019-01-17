Планшет CTL Chromebook Tab Tx1 поддерживает управление при помощи специального пера

Компания CTL показала планшет Chromebook Tab Tx1 на платформе Chrome OS с 9,7-дюймовым экраном. Разрешение устройства составляет 2048 на 1536 точек. За производительность устройства отвечает процессор Rockchip OP1 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти достигает 4 Гбайт. Поддерживается управление при помощи специального пера. Предусмотрены камеры с 5- и 2-мегапиксельной матрицами, порт USB Type-C и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11ac/a/b/g/n. Новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 300 долларов.