Планшет Chuwi Hi10 XR получил 6 ГБ ОЗУ

Компания Chuwi пополнила ассортимент планшетов моделью Hi10 XR, которую можно превратить в ноутбук посредством подсоединяемой клавиатуры. Новинка характеризуется 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, возможностью сенсорного ввода и поддержкой пера HiPen H6 с 4096 уровнями силы нажатия, четырехъядерным процессором Intel Celeron N4120 поколения Gemini Lake Refresh с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Intel UHD 600, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти SD, двумя симметричными портами USB Type-C, двумя камерами и предустановленной операционной системой Windows 10. Планшет появится в продаже до конца октября, но его цена пока не сообщается.

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