Планшет Chuwi HiPad Max появился в продаже

Компания Chuwi выпустила в продажу планшет Chuwi HiPad Max, который оценен в 200 долларов без учета скидки. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 12, 10,36-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей (формат 2K) и яркостью 400 кд/м2, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 ГБ флеш-памяти UFS, слотом для карт памяти microSD, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 8 Мп, аудиосистемой с четырьмя 1-Вт динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 (802,11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, двумя слотами для nano-SIM карт, разъемом USB Type-C, поддержкой GPS/BeiDou/ГЛОНАСС/Galileo и сетей 4G LTE, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, габаритами 246,50:156,25:8 мм и массой 440 граммов.

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