Планшет Chuwi UBook Pro появился в продаже

В продаже появился планшет Chuwi UBook Pro, который был успешно профинансирован на краудфандинговой площадке Indiegogo. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ оценена в 450 долларов, а комплект со стилусом и чехлом-клавиатурой обойдется в 499 долларов.

Новинка характеризуется гибко регулируемой подставкой, присоединяемой док-клавиатурой с подсветкой, корпусом толщиной 9 мм и массой 789 г, 12,3-дюймовым IPS-дисплеем с ламинированием и соотношением сторон 3:2, комплектным стилусом, 2-ядерным четырехпоточным процессором Intel Core m3-8100Y с частотой до 3,4 ГГц и графикой Intel UHD 615, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3, твердотельным накопителем на 256 ГБ и слотом для TF-карт.